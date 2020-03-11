Кличко устроил карантин для всех киевлян, а Разумков — для народных депутатов

С 12 марта в Киеве для предотвращения распространения коронавируса будет ограничен образовательный процесс и запрещено проведение массовых мероприятий. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил в обращении на своей странице в Facebook столичный городской голова Виталий Кличко.

«Хотя в Киеве пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, мы решили не ждать и обезопасить жителей города», — заявил он, добавив, что превентивные мероприятия начнутся с 12 марта и предварительно продлятся до конца марта.

В частности, по словам мэра, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования. Взамен должно быть обеспечено «дистанционное обеспечение».

«Также ограничиваем проведения массовых мероприятий в столице. Это касается и концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах», — рассказал Кличко, подчеркнув, что таким образом «кинотеатры отменят сеансы, а в торговых центрах будет проводиться усиленный контроль, будут дежурить санитарные врачи».

Общественный транспорт, по словам городского головы, пока будет работать в обычном режиме. Весь его подвижной состав два раза в сутки обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Как уточнила начальник управления информационного обеспечения Киевской администрации Екатерина Баранова в комментарии «Украинской правде», с 12 марта «детсады, школы, ВУЗы и все кружки, музыкальные школы — все будет закрыто».

Баранова также добавила, что в столице ограничат все массовые мероприятия, если на них будет более 60 участников.

Между тем, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков настойчиво посоветовал народным депутатам отменить заграничные командировки. Как сообщила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, «пока Кабмин планирует карантинные мероприятия, председатель Верховной Рады уже отменил зарубежные командировки народных депутатов до изменения эпидемиологической ситуации в мире».

В подтверждение своих слов она опубликовала фотографию соответствующего распоряжения.

Им также устанавливается, что при входе в подъезды Верховной Рады должны быть поставлены средства для дезинфекции рук.

Как сообщала «Фраза», 3 марта 2020 года в Украине был зафиксирован первый и единственные на сегодняшний день официальный случай заражения коронавирусом COVID-19. Заболевшим оказался мужчина, который приехал в Украину из Италии транзитом через Румынию.

Его жену жителя Черновцов изолировали после бунта соседей.

4 марта стало известно, что в Украине с подозрением на коронавирус медики исследуют еще шестерых человек.

5 марта коронавирус заподозрили еще у двух жителей Черновцов, которые посещали Италию.

Однако, по мнению бывшего главного санитарного врача Святослава Протаса, на самом деле число заболевших может быть гораздо больше.

Напомним, из-за коронавируса товарищеские матчи сборной Украины с французами и поляками пройдут при пустых трибунах. Зрителей не будет также на матче 1/8 финала Лиги Европы между немецким «Вольфсбургом» и донецким «Шахтером».