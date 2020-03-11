У «Большой стройки» появился Telegram-канал, — координатор программы Юрий Голик

У Национальной программы «Большая стройка» появился собственный Telegram-канал. Об этом сообщил координатор проекта Юрий Голик.

Теперь за сотнями инфраструктурных проектов по всей стране можно наблюдать в режиме онлайн. В Telegram-канале будут появляться ежедневные фото и видео со строящихся и ремонтирующихся объектов по всей стране — школы, дороги, детские садики, стадионы, больницы, спортивные комплексы, амбулатории.

«Любой, кто подпишется на Telegram-канал, может узнать, на какой стадии строительство или ремонт объекта там, где он живет, или того, который кому-то очень важен», — сказал Голик.

Национальная программа «Большая стройка», инициированная Президентом Украины Владимиром Зеленским, стартовала по всей Украине 1 марта. Программой предусмотрено до конца года построить и капитально отремонтировать как минимум 100 школ, 100 детских садиков, 100 стадионов, 100 больниц, а также 6500 км дорог.

Как сообщил Юрий Голик, первый украинский бетонный автобан построят уже в 2020 году. Строительство скоростного шоссе Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка проинспектировал президент Владимир Зеленский.