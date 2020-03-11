Отпраздновав 8 марта 19-летний студент сиганул с моста в Киеве

В Киеве с пешеходного моста над Днепром упал и насмерть разбился молодой парень. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, его падение зафиксировали проезжавшие мимо автомобилисты.

Как сообщает Страна.ua со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, в ночь на 9 марта на проезжую часть Набережного шоссе упало тело молодого парня. Им оказался 19-летний студент одного из столичных вузов Роман Ю.

Несмотря на то, что уголовное производство было открыто по статье об умышленном убийстве, следователи склонны считать, что парень мог утратить равновесие и случайно упасть с моста либо соверши самоубийство из-за несчастной любви.

Полиция сейчас отрабатывает все версии, правоохранители допрашивают свидетелей и просматривают записи с камер наблюдения, чтобы воссоздать картину драмы.

Как сообщала «Фраза», известный американский актер и лидер группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето, недавно побывавший в Киеве, рассказал, что больше всего любит в городе мосты, на которые он может подняться. При этом он выложил фото с вершины Рыбальского моста.