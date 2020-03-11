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Украинские футболисты пострадали от китайского коронавируса

Украинские футболисты пострадали от китайского коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса товарищеские матчи Украины против Франции и Польше состоятся при пустых трибунах. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Украинской ассоциации футбола.

В частности, как сообщается, товарищеский поединок между национальными сборными Польши и Украины, который пройдет на Силезском стадионе в Хожуве 31 марта, состоится при пустых трибунах. Соответствующее решение, которое касается не только футбольных матчей, но и всех массовых мероприятий, приняло польское правительство на заседании 10 марта.

В связи с этим деньги за уже приобретенные на матч билеты будут возвращены.

Матч с Францией, которой состоится за несколько дней до этого, в Париже на стадионе Стад де Франс также можно будет посмотреть лишь по телевизору. Как сообщает RTL, эту информацию подтвердил президент французской федерации футбола Ноэль Ле Гре.

Как сообщает «Новое время», без зрителей также пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы между немецким «Вольфсбургом» и донецким «Шахтером». Соответствующее решение было принято на основе рекомендаций, которые выпустило Министерство здравоохранения страны в связи с распространением коронавируса.

«Мы сожалеем об этом решении, но хотим действовать с максимально возможной осторожностью и в интересах всех участников матча», — сказал управляющий директор Вольфбсурга Тим Шумахер.

Деньги за приобретенные билеты на игру также будут возмещены болельщикам.

Как сообщала «Фраза», на сегодняшний день коронавирусом в Китае болеют 16145 человек, а 4492 из них находятся в тяжелом состоянии. За последние сутки в стране зафиксировали 24 новых случая болезни. За пределами Китая за сутки коронавирусом заболели 4125 человек, умерли 203 человека. Во всем мире заразились уже 113702 человека.

Тэги: ФК Шахтер, Украина, футбол, Польша, Лига Европы, Франция, спорт, новости Украины

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