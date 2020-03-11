Эксперт рассказал о реальных масштабах коронавируса в Украине

Реальное количество людей, больных коронавирусом COVID-19 в Украине, может быть гораздо больше, чем утверждает официальная статистика. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, в стране остро ощущается нехватка тест-систем для выявления болезни.

Как сообщает Страна.ua, сегодня если человек обращается к врачу с симптомами простуды, но выясняется, что он в последнее время не покидал страну, ему ставят диагноз ОРВИ и на коронавирус не проверяют. Однако, по словам бывшего главного санитарного врача Святослава Протаса, учитывая то, что «ежедневно из охваченной коронавирусом Европы к нам въезжает до 500 тысяч человек, уже можно заразиться, и не покидая Украины».

По его оценкам, в реальности инфицированных коронавирусом в нашей стране может быть до сотни или даже больше. При этом каждый потенциально может заразить вирусом еще до 25 человек.

Таким образом, нельзя исключать, что распространение болезни в Украине уже идет полным ходом, но официально скрывается под видом простуды, гриппа или пневмонии.

Как сообщала «Фраза», 3 марта 2020 года в Украине был зафиксирован первый и единственные на сегодняшний день официальный случай заражения коронавирусом COVID-19. Заболевшим оказался мужчина, который приехал в Украину из Италии транзитом через Румынию.

Его жену жителя Черновцов изолировали после бунта соседей.

4 марта стало известно, что в Украине с подозрением на коронавирус медики исследуют еще шестерых человек.

5 марта коронавирус заподозрили еще у двух жителей Черновцов, которые посещали Италию.