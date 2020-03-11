Медики рассказали о здоровье «лондонского пациента», который излечился от ВИЧ

Медики поведали о здоровье так называемого «лондонского пациента», который стал вторым человеком в истории, излечившимся от ВИЧ. Как выяснили журналисты «Фразы», врачи признали его «полностью здоровым».

Издание Lancet пишет, что у мужчины «зафиксировали ремиссию в течение тридцати месяцев, а вирус исчез из его крови». Исследование провели специалисты Кембриджского университета.

Первым человеком, который победил ВИЧ, был «берлинский пациент» Тимоти Рэй Браун. Случилось это еще тринадцать лет назад.

Для победы над болезнью врачи оба раза провели трансплантацию донорского костного мозга.

По данным американских СМИ, «лондонский пациент» это сорокалетний Адам Кастильехо, родившийся в Венесуэле. Мужчина заразился в 2003 года, а в 2012 году у него была диагностирована злокачественная лимфома Ходжкина. Отмечается, что «трансплантация костного мозга проводилась для лечения онкологического заболевания, однако удалось победить и ВИЧ-инфекцию».

Как писала «Фраза», донором «стал человек с мутацией под названием CCR5, которая делает его организм неуязвимым для ВИЧ». Операция по пересадке костного мозга была проведена еще в мае 2016 года. Уже с сентября 2017 года «лондонский пациент» прекратил прием антиретровирусных препаратов.