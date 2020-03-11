Люди продолжают умирать от коронавируса: данные по Китаю и всему миру

Коронавирус COVID-19 продолжает убивать людей по всему миру. Как выяснили журналисты «Фразы», самой высокой смертность от заразы остается в Китае.

Как передает Государственный комитет по вопросам здравоохранения страны, за последние сутки от коронавируса скончались еще 22 человека.

Всего в Китае с начала эпидемии заразились 80 778 человек, из которых удалось вылечить 61 475 людей.

Сейчас коронавирусом в Китае болеют 16 145 человек, а 4 492 из них находятся в тяжелом состоянии. За последние сутки в стране зафиксировали 24 новых случая болезни.

В то же время, по данным ВОЗ, за пределами Китая за сутки коронавирусом заболели 4 125 человек, а умерли 203 человека. Во всем мире заразились уже 113 702 человека.

Как писала «Фраза», в ВОЗ рассказали, как долго нужно лечиться от коронавируса.

Ранее был найден вероятный «рассадник» коронавируса в восточной части США.