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Люди продолжают умирать от коронавируса: данные по Китаю и всему миру

Люди продолжают умирать от коронавируса: данные по Китаю и всему миру

Коронавирус COVID-19 продолжает убивать людей по всему миру. Как выяснили журналисты «Фразы», самой высокой смертность от заразы остается в Китае.

Как передает Государственный комитет по вопросам здравоохранения страны, за последние сутки от коронавируса скончались еще 22 человека.

Всего в Китае с начала эпидемии заразились 80 778 человек, из которых удалось вылечить 61 475 людей.

Сейчас коронавирусом в Китае болеют 16 145 человек, а 4 492 из них находятся в тяжелом состоянии. За последние сутки в стране зафиксировали 24 новых случая болезни.

В то же время, по данным ВОЗ, за пределами Китая за сутки коронавирусом заболели 4 125 человек, а умерли 203 человека. Во всем мире заразились уже 113 702 человека.

Как писала «Фраза», в ВОЗ рассказали, как долго нужно лечиться от коронавируса.

Ранее был найден вероятный «рассадник» коронавируса в восточной части США.

Тэги: Китай, здоровье, мир, коронавирус, COVID-19

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