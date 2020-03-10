Найден вероятный «рассадник» коронавируса в восточной части США

Встреча менеджеров фармацевтической компании Biogen в Бостоне могла спровоцировать вспышку коронавируса COVID-19 на востоке США. Как выяснили журналисты «Фразы», такой вывод сделали сотрудники издания The Wall Street Journal, которые провели скурпулезное расследование.

Как передает regnum, американские журналисты отмечают, что злосчастное мероприятие, на котором присутствовало 175 человек, состоялась в столице штата Массачусетс 26-27 февраля. Впоследствии сразу несколько человек из числа участников встречи обратились к врачам с симптомами, похожими на грипп.

Сообщается, что минимум у одного из них подтвердили наличие коронавируса COVID-19.

Журналисты предполагают, что эта встреча и является «рассадником» заразы на востоке США.

На данным момент в штате Массачусетс уже подтверждено 32 случая заражения. Еще 5 случаев инфицирования зафиксировано в Северной Каролине, 2 ‒ в Индиане и один ‒ во Флориде.

Как писала «Фраза», Италия и США бьют все рекорды по уровню смертности от коронавируса.

Также сообщалось, что коронавирус «пришвартовал» огромный круизный лайнер Grand Princess к американскому берегу.