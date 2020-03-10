Главные новости за 10 марта 2020 года

Нацбанк не сумел сдержать стремительное падение гривны на межбанке. Национальный банк Украины сегодня, 10 марта, за 30 минут потратил на межбанковском валютном рынке $150 млн. Это не помогло стабилизировать курс гривны. Как сообщает «Райффайзен Банка», НБУ выявил готовность и дальше выходить с интервенциями. Однако «курс пока слабо отреагировал» на это и продолжает расти.

Коронавирус в Черновцах: местные власти просят ВОЗ прислать врача. Черновицкие власти обратились к Всемирной организации здравоохранения из-за коронавируса COVID-19. Об этом заявила зампредседателя ОГА Наталья Гусак. Повторный тест на коронавирус у пациента в Черновцах дал положительный результат.

Стало известно, почему в Киеве никак не завершится отопительный сезон. Власти Киева решили перенести завершение отопительного сезона, несмотря на весеннюю погоду. Об этом на брифинге заявили представители КП «Киевтеплоэнерго». Причиной такого решения называется грядущее похолодание в украинской столице.

В центре Полтавы отчим посреди улицы жестоко избил падчерицу. Никто не заступился. Полтавские полицейские забрали 14-летнюю дочь от родителей по результатам проверки видео, на котором видно как отец публично избивает ребенка. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Полтавской области. В частности, как сообщается, видеозапись попала в руки правоохранителей после публикации в социальных сетях. По видео было понятно, что применение силы к ребенку происходило возле одного из парков в центральной части города Полтава.

Украину записали в откровенные аутсайдеры Евровидения-2020. Украину считают аутсайдером песенного конкурса Евровидение, который пройдет в голландском Роттердаме на Ahoy Arena. Группа Go_A с песней «Соловей», которая представляет нашу страну, может даже не выйти в финал. Напомним, что Украина выступит 15-й в первом полуфинале, который состоится 12 мая. Второй полуфинал пройдет 14 мая, а финал конкурса — 16 мая.

Госдума разрешила Путину оставаться президентом РФ до 2036 года. Государственная дума Российской Федерации поддержала поправку об обнулении президентских сроков в стране в связи с принятием новой Конституции. После этого она одобрила поправки в Конституцию во втором чтении, сделав невозможным их изменение. Действующий президент России Владимир Путин, выступая перед голосованием, поддержал идею обнуления президентских сроков, если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд. При этом он высказался против идеи убрать из Конституции лимит на число сроков полномочий главы российского государства.

На фоне эпидемии коронавируса мировые лидеры все чаще отказываются от рукопожатий. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне распространения коронавируса COVID-19 отказался подавать руку высокопоставленным чиновникам Евросоюза и НАТО во время визита в Брюссель. Вместо этого он стал прикладывать руку к сердцу. Примеру турецкого лидера последовал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Лидер Китая прибыл в эпицентр коронавируса. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин решил поддержать своих сограждан в эпицентре коронавируса COVID-19. Лидер страны прибыл в зараженную Ухань (провинция Хубэй). Его пресс-служба сообщила, что Си Цзиньпин прилетел сюда, чтобы «проверить работы по преодолению эпидемии коронавируса».

Коронавирус в Европе убивает людей и заставляет их отказываться от многовековых традиций. Власти Дублина и Корка отменили парад в честь Дня святого Патрика, который традиционно должен был состояться 17 марта. Это произошло из-за вспышки коронавируса COVID-19, которым в стране заразились уже более двух десятков человек. Отменны массовые парады и в других городах Ирландии в то время как в некоторых из них вопрос все еще находится на рассмотрении местных властей.

Во Франции коронавирусом заболел крупный чиновник. Во Франции коронавирусом COVID-19 заболел министр культуры страны Франк Ристер. Об этом сообщает пресс-служба 46-летнего политика. В сообщении ведомства сказано: «Анализы дали положительный результат. Министр находится в данный момент в своем доме в Париже и чувствует себя хорошо».

Медики поведали, как может «маскироваться» коронавирус. Стало известно о новых симптомах коронавируса COVID-19. О них поведали ученые медики из Сингапура. Врачи выяснили, что у некоторых людей, заболевших коронавирусом, сперва диагностировали лихорадку денге.

Коронавирус подтвердили еще две страны. Еще две страны подтвердили заражение коронавирусом COVID-19. Соответствующие заявления сделали в Буркина-Фасо и Монголии. Минздрав Буркина-Фасо сообщает, что зарегистрировали первые два случая заражения. Отмечается, что это «супружеская пара старше пятидесяти лет, они недавно были во Франции». Их поместили на карантин в больнице. С ними путешествовал еще один человек — он также изолирован.

В связи с коронавирусом Apple сделала важное уточнение для пользователей своих гаджетов. Американская компания Apple обновила рекомендации по уходу за iPhone, iPad и другими своими гаджетами. Отныне пользователи могут протирать их влажными салфетками. Специалисты компании рекомендуют удалять загрязнения на жестких и непористых поверхностях 70%-м изопропиловым спиртом или салфетками Clorox Disinfecting Wipes. При этом в Apple подчеркнули, что нельзя использовать отбеливатель и погружать устройства в чистящие средства.

Американские ученые обнаружили страшное свидетельство надвигающейся катастрофы. На Земле началось новое массовое вымирание. К такому выводу пришла группа ученых, проанализировав состояние кораллов. Исследователи из Городского университета Нью-Йорка сравнили современные виды полипов с теми, которые исчезли вместе с динозаврами. «Когда мы наконец свели все данные воедино, то результаты заставили шевелиться волосы на моей голове», — рассказал морской биолог Дэвид Грубер, отметив, что нынешние кораллы ведут себя так же как 66 млн лет назад, когда на Земле исчезли все динозавры.

Дочь Заворотнюк впервые за много месяцев появилась в Сети. Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала о сильнейшем стрессе, который испытывает на данный момент. Об этом впервые после долгого перерыва она сама написала. Свой пост она посвятила «всем тем, кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни». «Сказать что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу», — призналась дочь тяжело больной Заворотнюк, выразив убеждение, что «вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье».