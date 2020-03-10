Госдума разрешила Путину оставаться президентом РФ до 2036 года

Государственная дума Российской Федерации поддержала поправку об обнулении президентских сроков в стране в связи с принятием новой Конституции. Как выяснили журналисты «Фразы», после этого она одобрила поправки в Конституцию во втором чтении, сделав невозможным их изменение.

Как сообщает ТАСС, действующий президент России Владимир Путин, выступая перед голосованием, поддержал идею обнуления президентских сроков, если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд. При этом он высказался против идеи убрать из Конституции лимит на число сроков полномочий главы российского государства.

Также глава государства считает опасной передачу полномочий президентского характера Госсовету. По его мнению, такие изменения могут привести к расколу общества.

После этого, как сообщает Lenta.ru, Госдума одобрила поправки в Конституцию во втором чтении. Соответствующее решение поддержали 382 депутата, 44 — воздержались. Против не выступил никто.

Таким образом утвержден окончательный текст конституционных поправок. После этого добавлять или убирать поправки будет запрещено.

Теперь соответствующий законопроект должна принять верхняя палата российского парламента и законодательные органы в регионах. После этого он поступит на подпись президенту. А 22 апреля состоится общероссийское голосование об изменении Конституции.

Отметим, что в соответствии с действущим законодательством следующие выборы президента РФ должны состояться в марте 2024 года. При этом глава государства избирается сроком на 6 лет.

Как сообщала «Фраза», 15 января 2020 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил об отставке своего правительства в связи желанием президента Владимира Путина внести изменения в Конституцию страны.