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Представители малого бизнеса Донецкой области уплатили в 2020 году около 230 миллионов гривен единого налога

Представители малого бизнеса Донецкой области уплатили в 2020 году около 230 миллионов гривен единого налога

Субъекты хозяйствования, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, за два месяца 2020 года уплатили в местные бюджеты Донецкой области 228, 2 миллионов гривен единого налога. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщило Главное управление Государственной налоговой службы Украины в Донецкой области.

Как сообщается, эта цифра превышает на 16,5 миллионов гривен показатель соответствующего периода 2019 года. Как прокомментировала «ОстроВу» руководитель ГУ ГНС Украины в Донецкой области Ирина Долозина, значительную часть этого налога — 156, 3 млн грн — заплатили физические лица-предприниматели.

В свою очередь, юридические лица — плательщики единого налога направили в казну 71,9 миллиона гривен, из них 43,8 млн. грн поступило от сельхозпроизводителей области.

По словам Ирины Долозиной, лидерами по уплате единого налога в 2020 году являются предприниматели Мариуполя — за два месяца ими уплачено в местный бюджет 57,5 миллиона гривен, представители малого бизнеса Покровска и Покровского района — 30,3 млн. грн, и Славянска- 27 млн.грн.
 
«Обращаем внимание, что единый налог в полном объеме зачисляется в общий фонд местных бюджетов. Именно поэтому, перечисляя указанный налог своевременно и в полном объеме, предприниматели обеспечивают финансирование текущих потребностей и способствуют развитию своей общины», — поясняет глава ГУ ГНС Украины в Донецкой области Ирина Долозина.
 
Как ранее сообщалось, руководство ГУ ГНС в Донецкой области опровергло слухи о налоге для владельцев банковских карт.

Тэги: Ирина Долозина, и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) Украины в Донецкой области

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