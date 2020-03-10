Представители малого бизнеса Донецкой области уплатили в 2020 году около 230 миллионов гривен единого налога

Субъекты хозяйствования, которые находятся на упрощенной системе налогообложения, за два месяца 2020 года уплатили в местные бюджеты Донецкой области 228, 2 миллионов гривен единого налога. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщило Главное управление Государственной налоговой службы Украины в Донецкой области.

Как сообщается, эта цифра превышает на 16,5 миллионов гривен показатель соответствующего периода 2019 года. Как прокомментировала «ОстроВу» руководитель ГУ ГНС Украины в Донецкой области Ирина Долозина, значительную часть этого налога — 156, 3 млн грн — заплатили физические лица-предприниматели.

В свою очередь, юридические лица — плательщики единого налога направили в казну 71,9 миллиона гривен, из них 43,8 млн. грн поступило от сельхозпроизводителей области.