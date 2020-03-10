В связи с коронавирусом Apple сделала важное уточнение для пользователей своих гаджетов

Американская компания Apple обновила рекомендации по уходу за iPhone, iPad и другими своими гаджетами. Как выяснили журналисты «Фразы», отныне пользователи могут протирать их влажными салфетками.

Как сообщает Lenta.ru, специалисты компании рекомендуют удалять загрязнения на жестких и непористых поверхностях 70%-м изопропиловым спиртом или салфетками Clorox Disinfecting Wipes. При этом в Apple подчеркнули, что нельзя использовать отбеливатель и погружать устройства в чистящие средства.

Таким образом, по данным издания, компания впервые допустила возможность обслуживания своих гаджетов с помощью салфеток и других чистящих средств. До этого специалисты не рекомендовали этого делать, чтобы не удалить нанесенный на их корпус олеофобный слой.

Отмечается, что это стало возможным из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Как сообщала «Фраза», на сегодняшний день первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 официально зафиксированы в Монголии и Буркина-Фасо.

Во Франции коронавирусом COVID-19 заболел министр культуры страны Франк Ристер.

В то же время в Китае, с которого, как считается, все началось, динамика смертности продолжает снижаться.

Власти Дублина и Корка отменили парад в честь Дня святого Патрика, который традиционно должен был состояться 17 марта, а премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на вторник, 10 марта, принял решение из-за ситуации с коронавирусом распространить на всю территорию страны жесткие ограничения на передвижения населения.