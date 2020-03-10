Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В связи с коронавирусом Apple сделала важное уточнение для пользователей своих гаджетов

В связи с коронавирусом Apple сделала важное уточнение для пользователей своих гаджетов

Американская компания Apple обновила рекомендации по уходу за iPhone, iPad и другими своими гаджетами. Как выяснили журналисты «Фразы», отныне пользователи могут протирать их влажными салфетками.

Как сообщает Lenta.ru, специалисты компании рекомендуют удалять загрязнения на жестких и непористых поверхностях 70%-м изопропиловым спиртом или салфетками Clorox Disinfecting Wipes. При этом в Apple подчеркнули, что нельзя использовать отбеливатель и погружать устройства в чистящие средства.

Таким образом, по данным издания, компания впервые допустила возможность обслуживания своих гаджетов с помощью салфеток и других чистящих средств. До этого специалисты не рекомендовали этого делать, чтобы не удалить нанесенный на их корпус олеофобный слой.

Отмечается, что это стало возможным из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Как сообщала «Фраза», на сегодняшний день первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 официально зафиксированы в Монголии и Буркина-Фасо.

Во Франции коронавирусом COVID-19 заболел министр культуры страны Франк Ристер.

В то же время в Китае, с которого, как считается, все началось, динамика смертности продолжает снижаться.

Власти Дублина и Корка отменили парад в честь Дня святого Патрика, который традиционно должен был состояться 17 марта, а премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на вторник, 10 марта, принял решение из-за ситуации с коронавирусом распространить на всю территорию страны жесткие ограничения на передвижения населения.

Тэги: Apple, здоровье, эпидемия, технологии, коронавирус

Комментарии

Статьи

09.03.20 09:21

От смены Сурка на Козака Путин не изменится

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.01.20 08:40

Карлос Де Пена: Наши болельщики очень помогали мне весь прошлый год

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
08.03.20 08:52

О классе этого «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Доллар и евро стремительно дорожают: как мировой кризис ударит по Украине
10.03.20 13:17

Доллар и евро стремительно дорожают: как мировой кризис ударит по Украине

Автор: «Факты»

Выбор редакции
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Половина «Небесной сотни» это фальсификат, - Елена Лукаш
Мобилка ночью становится опасной
Мобилка ночью становится опасной
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Появился новый телеграм-канал о тайных обществах и заговорах «Адекватный конспиролог»
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Заработал новый telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 10 марта 2020 года

Главные новости за 10 марта 2020 года
10.03.20 18:59
368
Последние новости
10.03.20 20:01

Найден вероятный «рассадник» коронавируса в восточной части США
10.03.20 19:29

В Киеве в окно высотки «шагнула» молодая девушка
10.03.20 18:59

Главные новости за 10 марта 2020 года
10.03.20 16:34

В ВОЗ рассказали, как долго нужно лечиться от коронавируса
10.03.20 16:14

На фоне эпидемии коронавируса мировые лидеры все чаще отказываются от рукопожатий
10.03.20 15:43

Госдума разрешила Путину оставаться президентом РФ до 2036 года
10.03.20 15:04

Медики поведали, как может «маскироваться» коронавирус
Фото и Видео
В Киеве в окно высотки «шагнула» молодая девушка
В Киеве в окно высотки «шагнула» молодая девушка
В Киеве в окно высотки «шагнула» молодая девушка
В Киеве в окно высотки «шагнула» молодая девушка
На фоне эпидемии коронавируса мировые лидеры все чаще отказываются от рукопожатий
На фоне эпидемии коронавируса мировые лидеры все чаще отказываются от рукопожатий
Лидер Китая прибыл в эпицентр коронавируса
Лидер Китая прибыл в эпицентр коронавируса
Украинская телеведущая назвала Тараса Шевченко «борцом с советской властью»
Украинская телеведущая назвала Тараса Шевченко «борцом с советской властью»
В центре Полтавы отчим посреди улицы жестоко избил падчерицу. Никто не заступился
В центре Полтавы отчим посреди улицы жестоко избил падчерицу. Никто не заступился
Неизвестные разбили окно в поезде, ехавшем из Львова в Москву
Неизвестные разбили окно в поезде, ехавшем из Львова в Москву
В Пирейской митрополии поддали анафеме Епифания и учение главенства Фанара
В Пирейской митрополии поддали анафеме Епифания и учение главенства Фанара
В Запорожье на ребенка упала тяжеленная деревянная скульптура
В Запорожье на ребенка упала тяжеленная деревянная скульптура
Под Киевом в сокрушительное ДТП попали два «японца» ‒ погиб молодой парень
Под Киевом в сокрушительное ДТП попали два «японца» ‒ погиб молодой парень
В Запорожье стена завода «Мотор Сич» рухнула на территорию частного домовладения
В Запорожье стена завода «Мотор Сич» рухнула на территорию частного домовладения
fraza.ua
Новости блогосферы
20.02.20 22:40

День национального позора Украины
20.02.20 16:46

Но Зеленский трусливо прячется в Киеве...
20.02.20 16:39

Украинцев из Уханя приравняли к ядерным отходам
20.02.20 16:31

Почему Зеленский почтил липовую сотню, забыв о людях, защищавших мир и общественный порядок?

Опрос

Статьи на какие темы вас больше интересуют?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.