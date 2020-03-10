Трасса на Бердянск строится в рамках «Большой стройки», — координатор программы Голик

Строительство трассы Н-30 Васильевка — Бердянск в Запорожской области проходит в рамках Национальной программы «Большая стройка». Координатор программы Юрий Голик показал, как проходит строительство, разместив фото и видео на своей странице в Facebook.

«Километры 89 — 112. Второй участок этой трассы, на котором уже начались работы. Вообще, на этой трассе работают те же, кто в прошлом году в рекордные сроки сделал трассу Мариуполь — Запорожье», — отметил он.

Национальная программая «Большая стройка», инициированная президентом Владимиром Зеленским, предполагает, что в течение 2020 года в Украине будут построены и отремонтированы 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов, более 200 приемных отделений неотложной медицинской помощи, а также 6 500 км дорог международного, национального и местного значения.

Ранее Юрий Голик сообщил, что на строительство и капитальный ремонт дорог «Укравтодор» получит в 2020 году около 85 млрд гривен, еще 22 млрд из Дорожного фонда получат облгосадминистрации на дороги местного значения.