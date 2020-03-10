Стало известно, почему в Киеве никак не завершится отопительный сезон

Власти Киева решили перенести завершение отопительного сезона, несмотря на весеннюю погоду. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на брифинге заявили представители КП «Киевтеплоэнерго».

Причиной такого решения называется грядущее похолодание в украинской столице.

Тепловики поведали: «Сроки отопительного сезона определяются в соответствии с распорядительного документа. На сегодня еще нет распорядительного документа о прекращении отопительного сезона, а источники теплоснабжения работают в режиме минимального температурного режима».

Он уточнил, что «подать теплоноситель более низкой температуры технологического нет возможности», а «для полного прекращения поставки тепла нужно примерно десять суток».

Также сообщается, что, как говорят синоптики, в Киеве уже на этой неделе ожидается похолодание, в том числе – ночные морозы.

Также в КП заявили: «Уже есть заявки от бюджетных учреждений, организаций, от субъектов хозяйствования частных форм собственности, которые самостоятельно решили завершить отопительный сезон».

Как писала «Фраза», в «Киевтеплоэнерго» объяснили, почему не могут снизить тарифы на централизованное отопление.

Ранее киевлянке пришла платежка за отопление в январе на более чем 50 тысяч гривен.