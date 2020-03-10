Дочь Заворотнюк впервые за много месяцев появилась в Сети

Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказала о сильнейшем стрессе, который испытывает на данный момент. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом впервые после долгого перерыва она сама написала на своей странице в Instagram.

Свой пост она посвятила «всем тем, кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни». «Сказать что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу», — призналась дочь тяжело больной Заворотнюк, выразив убеждение, что «вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье».

В другом посте она поразмышляла о значении «черной полосы» в жизни каждого человека. «Она говорит тебе: „Ты не такой, каким должен быть“. Она может стать твоим учителем и наставником который раскроет твою истинную значимость», — написала Анна, собрав несколько тысяч положительных отметок.

Как сообщала «Фраза», в феврале 2020 года журналисты и пользователи соцсетей обратили внимание, что 24-летняя Анна с ноября перестала появляться в Сети.

Напомним, в середине сентября 2019 года стало известно, что популярная актриса Анастасия Заворотнюк больна неизлечимой формой рака мозга — глиобластомой и находится в больнице вместе с семьей.

Тогда же появилась информация о том, что она пошла на поправку, а родственники все это время молчали, чтобы не сглазить ее.

Известный нейрохирург Александр Коновалов сообщил в эфире российского телеканала о том, что Заворотнюк «при первых симптомах обратилась НМИЦ и прошла там обследование, после чего приняла решение лечиться в Германии», однако речь идет об одной из «самых опасных и трудно излечимых даже, по сути, неизлечимых опухолей».

Позже ее родственники опровергли появившуюся в СМИ информацию о ее смерти.

9 октября специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова заявила, что в распоряжении Заворотнюк есть всего двое суток, чтобы избежать раковой парализации.

В то же время известный российский врач-онколог, доктор медицинских наук Андрей Соколов заявил, что «рак мозга» ‒ это не диагноз, а всего лишь собирательное понятие. У каждого человека «он» проявляется по-разному ‒ необходимо учитывать, первична или вторична опухоль, где она располагается, сколько пациенту лет, есть ли у него какие-то хронические заболевания и многое другое. В связи с этим с уверенностью сказать, какая именно терапия поможет Заворотнюк, нельзя.

31 октября СМИ сообщили о том, что после двух операций на мозге Заворотнюк находится в сознании, общается с близкими и настроена излечиться.

13 декабря стало известно, что правая сторона тела актрисы остается парализованной.

В начале 2020 года СМИ сообщили, что Заворотнюк тайно покинула клинику, в которой проходила курс лечения.