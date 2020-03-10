Летом новый корпус Охматдета начнет принимать пациентов, — координатор национальной программы «Большая стройка» Голик

Спасти больше детских жизней и помочь им поправить здоровье — все это станет возможным уже летом 2020 года, когда в Киеве начнет функционировать новый корпус Национальной специализированной детской больницы Охматдет. О подготовке к сдаче объекта проинформировал в Facebook координатор национальной программы «Большая стройка» Юрий Голик.

«Охматдет. Любую бесконечную в силу разных причин историю всегда нужно доводить до финиша и ставить точку. А лучше восклицательный знак. Осенью было принято решение закончить все строительные работы в Охматдете до 31 марта. Еще два месяца на пуско-наладочные работы и мелкие нюансы и запуск построенных отделений», — сообщил Голик.

По его словам, завершение строительства нового корпуса Охматдета, которое было начато еще девять лет назад, имеет огромную важность. «Потому что каждый день работы не на полную мощность — это не спасенные детские жизни», — уточнил координатор «Большой стройки».

Он заверил, что объект будет сдан в срок, что позволит уже летом этого года запустить несколько отделений и в четыре раза увеличить количество операций по трансплантации костного мозга.

Ранее координатор национальной программы «Большая стройка» Юрий Голик показал, как в рамках программы в Киеве строятся детские садики, школы и дороги. Сама программа «Большая стройка» предусматривает строительство и ремонт сотен школ, детских садиков, стадионов, больниц и тысяч километров дорог в течение 2020 года по всей Украине.