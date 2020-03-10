В ВОЗ рассказали, как долго нужно лечиться от коронавируса

Лечение от коронавируса COVID-19 может занимать долгие месяцы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Он поведал, что обычному человеку без каких-то патологий и других болезней на то, чтобы выздороветь от коронавируса, нужно около шести недель.

Представитель ВОЗ поведал: «Чтобы выздороветь от этой болезни, может потребоваться до шести недель. Людям, которые страдают от очень тяжелой формы, могут потребоваться месяцы».

Также чиновник признал, что «пока не существует лекарств от коронавируса, но больные могут выздороветь при должном уходе и лечении симптомов».

Он также рассказал, что «выздоровление часто определяется у человека, который более не проявляет симптомов и имеет два последовательных отрицательных теста на вирус с разницей хотя бы в один день, но некоторые страны могут определять выздоровления по-разному».

Как писала «Фраза», смертность от коронавируса в Китае продолжает идти на спад.

Сообщалось, что коронавирус в Европе убивает людей и заставляет их отказываться от многовековых традиций.