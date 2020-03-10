Коронавирус в Черновцах: местные власти просят ВОЗ прислать врача

Черновицкие власти обратились к Всемирной организации здравоохранения из-за коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявила зампредседателя ОГА Наталья Гусак.

Как цитирует чиновницу АСС, повторный тест на коронавирус у пациента в Черновцах дал положительный результат.

После этого местные врачи обратились к ВОЗ «с просьбой направить своего врача».

Сообщается, что, «согласно протоколам, больному будут проводить тест его еще несколько раз». Отмечается, что «лишь после нескольких подряд отрицательных результатов можно утверждать, что человек выздоровел».

Известно, что «состояние больного пациента стабильное, температура тела в течение суток колеблется от 37,1 до 37,6 градуса».

В ОГА говорят, что к ВОЗ обратились для того, чтобы «снять напряжение в обществе».

Чиновница говорит: «ВОЗ всегда посылает своих представителей в страну, в которой обнаружено больного коронавирусом. В делегацию входит и специалист, который отвечает именно за клинику, то есть, правильно ли лечат больного коронавирусом».

Она добавил: «Мы попросили, чтобы именно этот специалист приехал в Черновцы, осмотрел больного и проверил правильность назначенного лечения».

Как писала «Фраза», пльзователи соцсетей шутят над коронавирусом в Украине.

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