Коронавирус в Европе убивает людей и заставляет их отказываться от многовековых традиций

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Власти Дублина и Корка отменили парад в честь Дня святого Патрика, который традиционно должен был состояться 17 марта. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло из-за вспышки коронавируса COVID-19, которым в стране заразились уже более двух десятков человек.

Как сообщает ВВС, отменны массовые парады и в других городах Ирландии в то время как в некоторых из них вопрос все еще находится на рассмотрении местных властей.

Министр здравоохранения Ирландии Саймон Харрис назвал ситуацию с коронавирусом крайне серьезной. Он добавил, что для ее решения нужны усилия не только правительства, но и всего общества.

Между тем, как сообщает Deutsche Welle, первые смертельные случаи выявлены в Германии. В частности, один человек умер в Хайнсберге и 89-летняя женщина — в Эссене. Оба города находятся в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призвал граждан преклонного возраста и тех, которые имеют хронические болезни, сделать все возможное для защиты от коронавируса, который является особенно опасным для них.

Тем временем из-за подозрения на коронавирус в земле Бранденбург на домашний карантин отправлено около пяти тысяч человек. Учитель одной из школ контактировал с инфицированным на коронавирус жительницей Берлина. Через это в изоляцию были отправлены все ученики и учителя школы.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на вторник, 10 марта, принял решение из-за ситуации с коронавирусом распространить на всю территорию страны жесткие ограничения на передвижения населения. Новые меры, получившие название «Я остаюсь дома», включают в себя закрытие школ и университетов до 3 апреля, передвижение по стране только по работе, для лечения или в случае возникновения серьезных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планы.

Общественный транспорт при этом будет работать в штатном режиме, чтобы итальянцы могли без проблем добираться до работы.

Также вводится запрет на проведение спортивных соревнований. Это означает, что, в частности, приостанавливаются матчи итальянской футбольной «Серии-А». Ограничения коснутся и любительского спорта. К примеру, решено на время закрыть фитнес-центры.

«Статистика показывает, что растёт число тяжелобольных и, к сожалению, умерших. Мы должны изменить наши привычки. Каждый должен отказаться от чего-то, чтобы помочь Италии», — заявил глава правительства.

Отметим, что День святого Патрика ежегодно отмечается в день смерти небесного покровителя Ирландии святого Патрика, 17 марта, начиная с 1762 года.

Как сообщала «Фраза», на сегодняшний день первые случаи заражения коронавирусом COVID-19 официально зафиксированы в Монголии и Буркина-Фасо.

Во Франции коронавирусом COVID-19 заболел министр культуры страны Франк Ристер.

В то же время в Китае, с которого, как считается, все началось, динамика смертности продолжает снижаться.

Тэги: Германия, здоровье, эпидемия, мир, Ирландия, святой Патрик, коронавирус

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