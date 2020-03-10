Медики поведали, как может «маскироваться» коронавирус

Стало известно о новых симптомах коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», о них поведали ученые медики из Сингапура.

Как цитирует их издание The Lancet, врачи выяснили, что у некоторых людей, заболевших коронавирусом, сперва диагностировали лихорадку денге.

Исследователи говорят, что такие пациенты «жаловались на повышенную температуру и зудящую сыпь, при этом у них не было симптомов, типичных для коронавируса: насморка, мокрого кашля и боли в горле».

Отмечается также, что людям не помогло лечение от лихорадки денге: они начали жаловаться на затрудненное дыхание, а после проверки у них обнаружили коронавирус.

Как писала «Фраза», коронавирус подтвердили еще две страны.

Сообщалось, что смертность от коронавируса в Китае продолжает идти на спад.