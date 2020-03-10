Украину записали в откровенные аутсайдеры Евровидения-2020

Украину считают аутсайдером песенного конкурса Евровидение, который пройдет в голландском Роттердаме на Ahoy Arena. Как выяснили журналисты «Фразы», группа Go_A с песней «Соловей», которая представляет нашу страну, может даже не выйти в финал.

Напомним, что Украина выступит 15-й в первом полуфинале, который состоится 12 мая. Второй полуфинал пройдет 14 мая, а финал конкурса – 16 мая.

Принимая ставки на победителя Евровидения, эксперты авторитетной британской букмекерской конторы William Hill принимают ставки на Украину всего как 101 к 1.

Фаворитами же конкурса считают Болгарию (5,5 к 1), Исландию и Литву (6,5 к 1), Швейцарию (7 к 1) и Россию (10 к 1).

Как писала «Фраза», стало известно место Украины на «Евровидении».

Сообщалось, что детское Евровидение выиграла полячка, а украинка была одной из последних.