Американские ученые обнаружили страшное свидетельство надвигающейся катастрофы

На Земле началось новое массовое вымирание. Как выяснили журналисты «Фразы», к такому выводу пришла группа ученых, проанализировав состояние кораллов.

Как сообщает Newsweek, исследователи из Городского университета Нью-Йорка сравнили современные виды полипов с теми, которые исчезли вместе с динозаврами. «Когда мы наконец свели все данные воедино, то результаты заставили шевелиться волосы на моей голове», — рассказал морской биолог Дэвид Грубер, отметив, что нынешние кораллы ведут себя так же как 66 млн лет назад, когда на Земле исчезли все динозавры.

За последние 30 лет на Земле исчезло более половины всех коралловых рифов. Ученые связывают это с климатическими изменениями на нашей планете. Выживают лишь те кораллы, которые смогли избежать вымирания и в те незапамятные времени. Таким образом, по мнению Грубера, они переходят в режим существования перед катастрофой.

«Думаю, это очень мощный сигнал», — заключил ученый..

Как сообщала «Фраза», в октябре 2018 года американские ученые зафиксировали резкое сокращение количества членистоногих в Пуэрто-Рико — в 60 раз за 40 лет. Таким образом уменьшилось и количество животных, для которых данные насекомые служили пищей. В частности, популяция ящериц сократилась на 30%, лягушек — на 50%, а некоторые виды птиц почти полностью вымерли.

Спустя несколько месяцев ученые из Финского музея естественной истории объявили о шестом массовом вымирании в истории Земли за полмиллиарда лет.