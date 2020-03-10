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Смертность от коронавируса в Китае продолжает идти на спад

Смертность от коронавируса в Китае продолжает идти на спад

В Китае постепенно снижается динамика смертности от коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», данные на вторник, 10 марта, приводит Государственный комитет по вопросам здравоохранения страны.

Сообщается, что за последние сутки от заразы скончались 17 человек. Общее число жертв болезни выросло до 3 136 человек.

За все время коронавирусом заболели 80 754 человек, из них вылечили уже 59 897 людей.

Зараженными остаются 17 721 человек, из них 4 794 человека находятся в тяжелом состоянии.

Также за последние сутки зарегистрировали 19 новых случаев заражения.

Как писала «Фраза», Италия и США бьют все рекорды по уровню смертности от коронавируса.

Ранее коронавирус подтвердили еще две страны.

Тэги: болезнь, Китай, здоровье, мир, коронавирус

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