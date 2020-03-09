Главные новости за 7-9 марта 2020 года

Зеленский попал на обложку престижного британского ежедневника. Фотография смеющегося президента Украины Владимира Зеленского попала на обложку авторитетного британского издания The Guardian. Статья с заголовком «Владимир Зеленский: „Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится“» была опубликована в номере от 7 марта.

Зеленский тепло поздравил украинских женщин с 8 Марта. Президент Украины Владимир Зеленский тепло поздравил представительниц прекрасного пола по случаю Международного женского дня. Свое обращение глава государства опубликовал на странице в Facebook.

Экс-премьер Гончарук «сбежал» из Украины эконом-классом. Экс-премьер Украины Алексей Гончарук на авиалайнере лоукостера Wizz Air покинул территорию Украины. Фото с бывшим руководителем Кабмина, сделанное в салоне самолета, попало в распоряжение редакции издания «Страна».

Буйство COVID-19: заражена 101 страна мира, коронавирус мутирует и становится бессимптомным. Коронавирус COVID-19 затронул уже 101 государство мира, а число заражений достигло 105,5 тысяч человек. Опасный микроорганизм также «пережил» несколько мутаций и «научился» длительное время скрытно находиться в организме человека.

Италия и США бьют все рекорды по уровню смертности от коронавируса. Италия и США занимают первое и второе место в мире по летальности от коронавируса COVID-19. В этих странах зараза убивает каждого 20-го и 25-го пациента соответственно.

Определилась единственная страна Евросоюза, в которую еще не проник коронавирус. Единственной страной в Евросоюзе, где нет ни одного больного коронавирусом COVID-19, является Республика Кипр. Это следует из специальной карты, на которой сотрудники Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) отмечают количество случаев заражения.

Во Львове зверски убили мать и дочь. Во Франковском районе Львова было совершено чудовищное преступление. Там в многоэтажном доме, расположенном на улице Антоновича, были жестоко убиты две женщины.

В Японии «по вине» коронавируса бесследно исчез украинский марафонец. В Японии пропал известный украинский бегун и тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко. В Стране восходящего солнца он должен был принять участие в марафоне.

Появилось видео, как под Киевом фура смяла легковушку с людьми. В Сети появилось видео смертельной аварии, которая произошла на Бориспольской окружной дороге. Момент столкновения фуры Renault и легкового автомобиля Peugeot был зафиксирован камерой уличного наблюдения.