Италия и США бьют все рекорды по уровню смертности от коронавируса

Италия и США занимают первое и второе место в мире по летальности от коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», в этих странах зараза убивает каждого 20-го и 25-го пациента соответственно.

Как передает РИА «Новости», к утру 9 марта, от коронавируса в Италии умерли 366 человек из 7,3 тыс. заразившихся, что составляет около 5%.

В свою очередь, в США уже погибли 19 человек из 472 заразившихся (4%).

На «почетном» третьем месте расположился Китай ‒ там зараза «выкосила» 3 119 человек из 81 тыс. больных (3,85%).

Четвертое же место занимает Иран, где эпидемия унесла жизни 145 человек при 5,8 тыс. заразившихся (2,5%).

В тоже время, наименьшая смертность среди стран с наибольшим количеством заразившихся наблюдается в Южной Корее, где доля летальных случаев равна 0,68%, а число «подцепивших» заразу людей достигло 7,1 тыс. человек.

Как писала «Фраза», определилась единственная страна Евросоюза, в которую еще не проник коронавирус.

Ранее сообщалось, что китайский коронавирус «захватил» крупное островное государство в Атлантическом океане.