Ученые бьют тревогу: толщина озонового слоя достигла критически низкого уровня

Ученые зафиксировали рекордно малую толщину озонового слоя над Арктикой. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло из-за глобального потепления, спровоцированного деятельностью человека.

Как передает «РБК», предельно низкий уровень озонового слоя равен 220 единицам Добсона. Сейчас же его толщина равна примерно 260 единицам.

По мнению ученых, причина такого критического сокращения озонового слоя в рекордном объеме полярных стратосферных облаков и устойчивом стратосферном вихре с температурами ниже −78 градусов.

Отмечается, что стремительное снижение общего содержания озонового слоя было зафиксировано в ферврале нынешнего года.

Такая же негативная тенденция продолжается и в марте.

Ученые предупреждают, что дальнейшее истощение защитного слоя атмосферы может быть опасно для человечества, поскольку приведет к повышению уровня ультрафиолетовой радиации на поверхности Земли.

Как писала «Фраза», ученые умудрились зафиксировать рекордное для Земли ультрафиолетовое излучение.

Ранее ученые выразили уверенность, что озоновый слой, защищающий Землю от ультрафиолетовых лучей, начал восстанавливаться.