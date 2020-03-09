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Определилась единственная страна Евросоюза, в которую еще не проник коронавирус

Определилась единственная страна Евросоюза, в которую еще не проник коронавирус

Единственной страной в Евросоюзе, где не выявлено ни одного больного коронавирусом COVID-19, является Республика Кипр. Как выяснили журналисты «Фразы», это следует из специальной карты, на которой сотрудники Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) отмечают количество случаев заражения.

Как известно, еще в субботу, 7 марта, таких государств в ЕС было три: Кипр, Мальта и Болгария, однако в воскресенье две последние страны выпали из «белого» списка.

Отметим также, что за пределами Евросоюза COVID-19 впервые был выявлен в Коста-Рике, Молдове, Французской Гвиане, Фарерских островах, карибском острове Мартиника и на Мальдивах.

Как писала «Фраза», китайский коронавирус «захватил» крупное островное государство в Атлантическом океане.

Также сообщалось, что коронавирус «пришвартовал» огромный круизный лайнер Grand Princess к американскому берегу.

Тэги: Евросоюз, общество, Европа, здоровье, эпидемия, Всемирная организация здравоохранения, Кипр, заражение, коронавирус, пандемия, COVID-19

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