Буйство COVID-19: заражена 101 страна мира, коронавирус мутирует и становится бессимптомным

Коронавирус COVID-19 затронул уже 101 государство мира, а число заражений достигло 105,5 тысяч человек. Как выяснили журналисты «Фразы», опасный микроорганизм также «пережил» несколько мутаций и «научился» длительное время скрытно находиться в организме человека.

Как передает Reuters со ссылкой на ВОЗ, более 80 тысяч заболевших выявлено в Китае. В Италии теперь 7 375 зараженных, в Корее ‒ 7 134, в Иране ‒ 6 566.

Кроме того, за последние сутки зафиксировано 3 610 новых случаев заражения и 71 летальный исход.

Отмечается, что COVID-19 впервые выявлен в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, Фарерских островах, карибском острове Мартиника, на Мальдивах и Мальте.

В свою очередь, портал SSRN сообщает о мутации COVID-2019 в вирус, более похожий на обычный грипп. Как известно, среди заболевших на ранних этапах большинство страдали от высокой температуры, упадка сил и мышечной боли. У зараженных же позднее многих из этих симптомов уже не наблюдалось.

Предполагается, что «обновленный» коронавирус уже передается в третьем и четвертом поколении. Он может длительное время скрытно находиться в организме т. н. «асимптомных» носителей, массовое появление которых зафиксировано в последней волне зараженных.

Как писала «Фраза», китайский коронавирус «захватил» крупное островное государство в Атлантическом океане.

Также сообщалось, что коронавирус «пришвартовал» круизный лайнер Grand Princess к американскому берегу.