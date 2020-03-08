Во Львове зверски убили мать и дочь

В субботу, 7 марта, во Франковском районе Львова было совершено чудовищное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там в многоэтажном доме, расположенном на улице Антоновича, были жестоко убиты две женщины.

Как передает пресс-служба областной полиции, тела 57-летней хозяйки квартиры и ее 36-летней дочери с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили подоспевшие на вызов патрульные.

Вскоре на место преступления приехали следователи, эксперты-криминалисты и оперативники, которые стали опрашивать соседей убитых, просматривать записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к совершению тяжкого преступления может быть причастен 47-летний львовянин.

Сообщается, что подозреваемого задержали уже через несколько часов. В настоящее время с ним работают следователи. За содеянное душегубу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как писала «Фраза», в родном городе Зеленского зверски убили и расчленили пенсионерку.

Также сообщалось, что под Киевом мужчина зверски убил собственного ребенка, а в аннексированном Крыму мать зарезала своего 7-летнего сына.