В Японии «по вине» коронавируса бесследно исчез украинский марафонец

В Японии пропал известный украинский бегун и тренер по лыжному спорту Алексей Борисенко. Как выяснили журналисты «Фразы», в Стране восходящего солнца он должен был принять участие в марафоне.

Как передает «Газета.ru» со ссылкой на родственников спортсмена, организаторы приняли решение отменить марафон из-за эпидемии коронавируса COVID-19, поэтому Борисенко решил совершить одиночное восхождение на наивысшую точку Японии ‒ стратовулкан Фудзияма (3776 м).

«26 февраля он отправился покорять Фудзияму, но 28 числа не вышел на связь. В связи с плохими погодными условиями, официально операцию по поиску не начинают», ‒ рассказали родственники.

Как известно, Фудзияма имеет почти идеальные конические очертания и считается священной, служит объектом туризма, а также религиозного паломничества буддистского и синтоистского культов.

Как писала «Фраза», альпинист из Австрии покорил доселе неприступную вершину.

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