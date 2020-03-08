Зеленский тепло поздравил украинских женщин с 8 Марта

В воскресенье, 8 марта, президент Украины Владимир Зеленский тепло поздравил представительниц прекрасного пола по случаю Международного женского дня. Как выяснили журналисты «Фразы», свое обращение глава государства опубликовал на странице в Facebook.

«В моем детстве 8 Марта мужчины дарили женщинам цветы и говорили о том, как своей любовью, красотой и заботой они вдохновляют „сильный пол“ на подвиги», ‒ написал украинский лидер, отметив, что в Украине женщины и сами совершают множество подвигов.

«Но на самом деле женщины и сами совершают подвиги. Каждый день. Они защищают Родину, учат детей, лечат и спасают жизни, руководят компаниями, делают научные открытия и создают искусство. Умудряются совмещать работу, семью, друзей, отдых, спорт, саморазвитие, благотворительность и еще помнят, где мы, мужчины, положили свои вещи. Мы готовы помогать вам во всем, чтобы вы могли стать теми, кем желает ваша душа. Ведь мы вас любим. С Международным женским днем! Пусть все ваши мечты сбываются», ‒ говорится в поздравлении.

Как писала «Фраза», Зеленский записал видеообращение, адресованное украинцам всего мира.

Ранее сообщалось, что Зеленский поздравил украинцев с Пасхой сразу на двух языках.