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За сутки коронавирус «выкосил» более ста человек по всему миру

За сутки коронавирус «выкосил» более ста человек по всему миру

В мире растет смертность от эпидемии коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», только за 7 марта от заразы скончались аж 114 человек.

Как передает South China Morning Post, подавляющее большинство смертельных случаев ‒ 87 ‒ зафиксировано за пределами материкового Китая.

В самой же Поднебесной за минувшие сутки от коронавируса скончались 27 пациентов.

При этом на КНР приходится 80 695 подтвержденных случаев заболевания, а за его пределами число зараженных достигло 24 293.

Больше всего больных выявлено в Южной Корее (7 134), Италии (5 883), Иране (5 823) и Японии (1 103, из которых 696 приходится на пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess).

Кроме того, сотни и десятки случаев заражения зарегистрированы еще в 89 странах и районах мира.

Всего в мире смогли побороть заразу и выписаться из больниц почти 57 тысяч человек.

Как писала «Фраза», китайский коронавирус «захватил» крупное островное государство в Атлантическом океане.

Также сообщалось, что коронавирус «пришвартовал» круизный лайнер Grand Princess к американскому берегу.

Тэги: жертвы, общество, медицина, здоровье, эпидемия, мир, заражение, коронавирус, пандемия, COVID-19

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