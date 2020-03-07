Китайский коронавирус «захватил» крупное островное государство в Атлантическом океане

Власти Исландии приняли решение ввести в стране чрезвычайное положение из-за стремительного роста числа заразившихся коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», за одну только пятницу, 6 марта, на окруженном Атлантическим океаном острове было выявлено шесть новых случаев заражения.

Как передает ТАСС, общее же число исландцев, подцепивших китайскую «заразу», уже достигло 43.

По заявлению властей, режим ЧП пока серьезно не отразится на жизни граждан, но в ряде учреждений начнут действовать более жесткие правила по предотвращению заражения, в том числе правила гигиены.

Отмечается, что запрет на проведение массовых мероприятий пока вводить не будут, однако власти не исключают, что к этой мере вскоре все же придется прибегнуть.

Как писала «Фраза», коронавирус добрался до Ватикана и еще одной европейской страны.

Также сообщалось, что китайский коронавирус «пришвартовал» круизный лайнер Grand Princess к американскому берегу.