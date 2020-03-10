Воины света «зажгут» Киевщину

14 и 15 марта в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет яркая развлекательная программа «Воины света». Как выяснили журналисты «Фразы», гостей ждут конно-трюковые шоу, традиционные славянские забавы, зажигательные хороводы, веселые и познавательные игры и флеш-мобы, а также катание на лошадях, вкуснейшие блюда с костра и горячие напитки, мастер-классы, экстремальные аттракционы, музеи, экспозиции.

Войдя в ворота Княжества, гости совершат путешествие во времени на тысячу лет назад во времена Киевской Руси. Ведь в «Парке Киевская Русь» на основе знаний современной науки в реальном размере воссоздается Киев V-ХІІІ веков, а также воссоздается атмосфера и дух исторического сердца нашей Родины.

Гости Древнего Киева увидят такие шедевры средневекового деревянного зодчества, как монументальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы киевлян X-XIІ веков.

Для посетителей открыты музеи исторического костюма и средневекового деревянного зодчества. Кроме того на территории Детинца Киева гостей ждут экспозиции осадной техники, средневекового кораблестроения, есть даже средневековая пыточная.

В Древнем Киеве воссоздан первый христианский храм, построенный в Киеве после крещения Руси — уникальная деревянная Васильевская церковь X века. Это действующий храм, все гости могут зайти в него и не просто увидеть в каких храмах молились наши предки, но и самим поставить в нем свечу за здоровье родных и близких, и даже организовать венчание и крестины. А на Пасху в Васильевской церкви пройдет торжественное богослужение, после которого можно будет освятить свои пасхальные корзинки.

В Древнем Киеве гостей ждет близкое знакомство с уникальными лошадьми редких исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. Все эти скакуны прошли курс дрессировки, чтобы с успехом участвовать в конно-трюковых шоу в Украине и за ее пределами.

Каждый гость может подойти к этим прекрасным созданиям, погладить их, сфотографироваться и проехаться на них верхом или в экипаже.

Но кроме шедевров средневековой архитектуры и неповторимой атмосферы Киевской Руси гостей ждет и яркая развлекательная программа. Откроет ее парад княжеских флагов, а Боярыня Весна зачарует дорогих гостей своими песнями, которые исполнит вживую. После колоритной фотосессии с жителями Древнего Киева гостей пригласят в зажигательные славянские хороводы.

Гости увидят зрелищное конное шоу «Воины света», в котором главные роли исполнят прекрасные лошади из Княжеской конюшни. Конечно, в тесном тандеме с опытными каскадерами — актерами конно-трюкового театра Древнего Киева. Эти уникальные лошади поразят гостей не только своей благородной красотой, но и грациозностью, и безупречным исполнением трюков.

Также зрителей порадует и конное шоу «Княжеская охота», во время которого Воины удивят всех виртуозным владением средневековым оружием.

Кстати, в Княжестве можно и самому освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37. И уже с первого занятия постигать искусство управлять лошадью и метко стрелять из лука, приобщаясь к боевым традициям наших предков.

Гости Древнего Киева будут не просто зрителями, но и смогут принять участие в интерактивных театрализованных постановках на историческую тематику, в веселых и познавательных играх, флеш-мобах, хороводах и даже в древних обрядах с огнем.

В Княжестве каждый почувствует себя полноправным жителем Киевской Руси. Здесь можно пройтись по древним улочкам, зайти в средневековую лавку и выбрать на память оригинальный сувенир ручной работы. А потом можно зайти в Княжескую костюмерную, примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию в них. А затем — в гостях у волхвини узнать о самом сокровенном и отведать травяных чаев по древним рецептам.

Любители экстрима получат мощный заряд адреналина от канатного спуска «Полетайло» с маршрутами разной сложности и скоростной горки «Змей Горыныч». А детей порадует яркий и безопасный куб-лабиринт «Мышеловка».

Согреться и отведать горячих напитков и вкуснейших блюд, приготовленных на открытом огне, как по средневековым, так и по современным рецептам, можно в теплой уютной Княжеской корчме и в Питейной «25 рун».

Кто захочет продлить путешествие в Средневековье еще на день, может остаться на ночь в доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

Цена билета: полный билет для взрослого —200 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи». Расписание движения маршруток см. на странице мероприятия. Подробная информация на сайте www.parkkyivrus.com