В Польше Mercedes на скорости протаранил автобус ‒ погиб украинец

В пятницу, 6 марта, в Польше на трассе Хелм ‒ Белополье произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там Mercedes Sprinter с украинскими номерами врезался в польский автобус, который стоял на остановке.

Как передает «Сегодня» со ссылкой на Департамент консульской службы МИД Украины, в результате столкновения «бусик», в салоне которого находились пять человек, перевернулся.

К сожалению, один из пассажиров ‒ гражданин Украины ‒ погиб. Водитель же и другие пассажиры микроавтобуса не пострадали.

Предварительно, авария произошла из-за грубого нарушения водителем Mercedes правил дорожного движения. Он был задержан польскими полицейскими. Ведется следствие.

В свою очередь, украинские дипломаты известили о трагедии родственников погибшего. Они уже прибыли в Польшу и теперь занимаются вопросом транспортировки тела на Родину.

Как писала «Фраза», в Польше в ДТП погибли сразу трое украинцев.

Ранее в Польше автомобиль насмерть сбил трех молодых украинцев.