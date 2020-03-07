Коронавирус «пришвартовал» огромный круизный лайнер к американскому берегу. На судне есть и украинцы

На борту круизного лайнера Grand Princess, где ранее выявили 21 случай заражения коронавирусом COVID-19, находятся 49 украинцев. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал представитель Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев

Как передает УНИАН, сейчас судно стоит на рейде у берегов Калифорнии, а консульство выясняет, есть ли среди граждане Украины среди инфицированных людей.

По словам Погорельцева, властями штата Калифорния принято решение проверить всех пассажиров лайнера на COVID-19, т.к. житель Калифорнии, который недавно умер от коронавируса, отдыхал именно на этом судне.

На борту закрытого на карантин лайнера находятся 3,5 тыс. человек из 54-х стран мира мира. Коронавирусные тесты на Grand Princess доставили с помощью вертолета.

Как писала «Фраза», украинцы, подхватившие коронавирус на круизном лайнере Diamond Princess, выздоровели.

Также сообщалось, что пассажиры закрытого на карантин лайнера Diamond Princess начали умирать от коронавируса.