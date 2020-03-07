Всего лишь за сутки коронавирус убил до полусотни итальянцев

В пятницу, 6 февраля, в Италии скончались сразу 49 человек, у которых был выявлен коронавирус COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Как передает агентство Il sole 24 ore, чиновник также отметил, что общее число умерших увеличилось до 197 человек.

Количество же инфицированных коронавирусом людей составляет 3916.

Борелли также добавил, что 523 человека смогли побороть заразу и их уже выписали из больниц.

Как писала «Фраза», в Киеве у студента, который недавно вернулся из Италии, резко поднялась температура.

Также сообщалось, что коронавирус добрался до Ватикана и еще одной европейской страны.