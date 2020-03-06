Ученые назвали самую пугливую породу собак

Ученые с кафедры медицинской и клинической генетики Хельсинкского университета (Финляндия) изучили более 260 пород собак и установили, какая порода самая пугливая. Как выяснили журналисты «Фразы», исследование проводилось на основе анкеты, заполненной хозяином ‒ он должен был указать разные случаи возникновения тревожного состояния у своего животного.

Как передает научный протрал nature.com, поведение собаки оценивалось специалистами по следующим признакам: чувствительность к шуму, страх, боязнь поверхности, невнимательность и импульсивность, компульсивное поведение, агрессия или другое тревожное поведение, связанное с разлукой.

В результате, проанализировав более 13 тысяч анкет, исследователи выяснили, что порода бордер-колли проявила склонность к навязчивым состояниям, таким как навязчивое сосредоточение взгляда в одной точке и «слежение за невидимыми мухами», миниатюрные шнауцеры проявили боязнь и агрессию к незнакомым людям и собакам, стаффордширские терьеры часто теряли внимательность, показывали навязчивые состояния и были слишком активны.

Самой же пугливой оказалась порода лаготто-романьоло. В частности, эти собаки проявили сразу несколько типов тревожности: чувствительность к шуму, агрессию и страх к незнакомцам.

В свою очередь, самыми спокойными оказались следующие породы: лабрадор-ретривер, стаффордширский бультерьер, бернская овчарка и немецкая пастушья собака.

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