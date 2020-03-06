В Киеве нашли отрезанную женскую ногу

В пятницу вечером, 5 марта, в Днепровском районе столицы произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на берегу Днепра прохожие нашли фрагмент расчлененного человеческого тела.

Как передает «Информатор», информацию о страшной находке уже подтвердили правоохранители.

По словам пресс-секретаря управления полиции Днепровского района Анны Шевчук, найденная нога принадлежала женщине.

«Его (фрагмент тела ‒ ред.) направили на экспертизу», ‒ отметила она.

Сообщается, что по данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины («умышленное убийство»). Подробности происшествия устанавливаются.

Как писала «Фраза», в Киеве в заливе выловили пакет с человеческой головой.

Также сообщалось, что в родном городе Зеленского зверски убили и расчленили пенсионерку.