Коронавирус не исчезнет к лету, ‒ ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения назвали ложными надежды на исчезновение коронавируса COVID-19 с наступлением лета. Как выяснили журналисты «Фразы», столь громкое заявление сделал исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Как передает «Интерфакс», чиновник, в частности, отметил, надежда на то, что коронавирус «сгинет» к лету сам собой ‒ это ложная надежда.

«Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет», ‒ подчеркнул Райан, добавив, что специалистам ВОЗ «пока что неизвестно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях».

«Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться», ‒ резюмировал он.

Как писала «Фраза», коронавирус добрался до Ватикана и еще одной европейской страны.

Ранее сообщалось, что французский депутат, попавший на сайт «Миротворец», заразился коронавирусом.