В Киеве у студента, который недавно вернулся из Италии, резко поднялась температура

В среду, 4 марта, студенту Киевского национального университета имени Тараса Шевченко пришлось покинуть пары из-за болезни, симптомы которой напоминают признаки коронавируса. Как выяснили журналисты «Фразы», молодой человек лишь недавно вернулся из путешествия северной Италией, что входит в первую пятерку рейтинга по количеству зараженных коронавирусом из Китая.

На место вызвали бригаду медиков, которые диагностировали у пациента высокую температуру, более 38 градусов, сообщает «Апостроф».

Впрочем, госпитализировать студента, а тем более проводить тестирование на какие бы то ни было вирусные инфекции, медики отказались, ограничившись рекомендацией обратиться к семейному врачу. Сейчас больной находится на лечении в месте своего проживания — одном из общежитий университета.

В четверг, 5 марта, к общежитию № 20 НТУУ «КПИ» на улице Борщаговской прибыли кареты скорой помощи и бойцы Национальной гвардии. Такие меры были приняты из-за того, что стало плохо студенту из Китая.

Ранее «Фраза» сообщала, что 3 марта в Украине был зафиксирован первый официальный случай коронавируса. В Черновцах вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину из Италии транзитом через Румынию.

Позже жену заболевшего коронавирусом жителя Черновцов изолировали после бунта соседей.

4 марта стало известно, что в Украине с подозрением на коронавирус медики исследуют еще шестерых человек.

Пользователи социальных сетей уже отреагировали на первый официально зарегистрированный в Украине случай коронавируса. Большинство воспринимают это все в шутку.

6 марта из-за коронавируса карантин ввели в Сумской области.

Напомним также, что народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Олег Волошин может оказаться зараженным опасным коронавирусом.

Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Украине скорее всего будет зафиксировано много случаев заражения коронавирусом.