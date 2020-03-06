Главные новости за 6 марта 2020 года

Молодые украинские шахматисты погибли из-за веселящего газа в Москве. Сайт «Миротворец» заявил о «ликвидации». В Москве трагически погибли украинские шахматисты 27-летний Станислав Богданович и 18-летняя Александра Вернигора. Молодые люди встречались.

Коронавирус добрался до Верховной Рады? Нардеп от ОПЗЖ встречался с евродепутатом, который уже заразился. Народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Олег Волошин может оказаться зараженным опасным коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook написал бывший нардеп Борислав Береза.

На следующей неделе в Украине снова пойдут дожди. В середине следующей недели в Украину вернутся дожди. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Коронавирус добрался до Ватикана и еще одной европейской страны. Коронавирус COVID-19 официально подтвержден еще в двух странах Европы. Об этом сообщили в Ватикане и Сербии.

Коронавирус убил тридцать китайцев всего за сутки. В Китае продолжает неуклонно расти число жертв коронавируса COVID-19. Жертвами заразы за последние сутки стали еще тридцать человек.

Австралийцы предрекли «миллионные жертвы» от коронавируса COVID-19. Исследователи из Австралийского национального университета дали страшный прогноз по коронавирусу COVID-19. Ученые рассказали, что произойдет в мире при «негативном сценарии» развития событий, а также оценили влияние заразы на глобальную экономику.