Стали известны странные подробности гибели украинских шахматистов в Москве

Стали известны некоторые подробности гибели украинских шахматистов 27-летнего Станислава Богдановича и 18-летней Александры Вернигоры в Москве. Как выяснили журналисты «Фразы», их сообщают российские СМИ.

Так, отмечается, что на телах украинцев «были обнаружены следы от уколов».

Уточняется, что у парня были следы уколов на руках и ногах, а девушки нашли след от укола под коленом.

При этом, как сообщается, «в их квартире отсутствуют шприцы».

Ранее следователи говорили, что молодых людей убил веселящий газ: рядом с их трупами лежали шарики с закисью азота.

Как писала «Фраза», Станислав Богданович несколько дней назад сыграл за Россию в интернет-матче против Украины, после чего он оказался в базе «Миротворца». На сайте заявили, что парень был «ликвидирован в Москве» 5 марта.