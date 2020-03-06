Коронавирус добрался до Верховной Рады? Нардеп от ОПЗЖ встречался с евродепутатом, который уже заразился

Народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Олег Волошин может оказаться зараженным опасным коронавирусом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал бывший нардеп Борислав Береза.

Он отметил, что в конце февраля Волошин встречался во Франции с депутатом Национальной ассамблеи Жаном-Люком Рейтцером, который заразился коронавирусом и сейчас находится в реанимации. 27 февраля, по словам Березы, сам Волошин опубликовал в Facebook сообщение о данной встрече, однако позже его скрыл.

«Кстати, это говорит о том, что возможно вся ВР инфицирована. „Слуги“, как там у нас с медициной? ОПЗЖ, в карантин шагом марш», — подытожил бывший депутат.

Стоит добавить, что в Украине по подозрению на заражение коронавирусом проверяют уже девять человек.

Напомним, что 68-летний депутат французской Национальной ассамблеи Жан-Люк Рейтцер заболел коронавирусом COVID-19.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Украине зафиксирован первый официальный случай коронавируса. В Черновцах вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину из Италии транзитом через Румынию.

Позже жену заболевшего коронавирусом жителя Черновцов изолировали после бунта соседей.

4 марта стало известно, что в Украине с подозрением на коронавирус медики исследуют еще шестерых человек.

Пользователи социальных сетей уже отреагировали на первый официально зарегистрированный в Украине случай коронавируса. Большинство воспринимают это все в шутку.

Напомним также, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Украине скорее всего будет зафиксировано много случаев заражения коронавирусом.

6 марта из-за коронавируса карантин ввели в Сумской области.