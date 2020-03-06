Коронавирус добрался до Ватикана и еще одной европейской страны

Коронавирус COVID-19 официально подтвержден еще в двух странах Европы. Как выяснили журналисты «Фразы», в пятницу, 6 марта, об этом сообщили в Ватикане и Сербии.

Так, как заявил глава службы печати Ватикана Маттео Бруни, заразился мужчина. Его должность не уточняется, но известно, что «работа государстве была приостановлена для санитарной обработки помещений».

Также министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар заявил: «У нас есть первый позитивный случай коронавируса. Речь о мужчине, которому 43 года. Он себя хорошо чувствует». Известно, что зараженный «часто посещал Будапешт, где проживает его сестра, и у нее было выявлено респираторное заболевание». Он живет на севере страны в городе Суботица. Его взяли под карантин.

Чиновник заявил: «После появления симптомов заболевания мужчина самоизолировался: отправил детей в деревню к бабушке и дедушке, а сам остался с супругой, которая только приносила ему еду».

Как писала «Фраза», коронавирус убил тридцать китайцев всего за сутки.

Ранее французский депутат, попавший на сайт «Миротворец», заболел коронавирусом.