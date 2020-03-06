Координатор «Большой стройки» Голик: Президент Зеленский проверил самое масштабное дорожное строительстве страны

5 марта Владимир Зеленский проинспектировал строительство одного из участков трассы Н-31 Решетиловка — Днепр, которая станет самым масштабным дорожным строительством в стране. Об этом на своей странице в Facebook заявил координатор Национальной программы «Большая стройка» Юрий Голик.

«Визит Президента на участок трассы Решетиловка — Днепр. Как раз на этом участке строится, в том числе, мост через Ворсклу. Это строительство должно стать и станет самым быстрым. Задача построить эту трассу всю уже в этом году», — написал Голик.

Трасса строится в рамках Национальной программы «Большая стройка». Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка — первая бетонная автодорога в Украине, которая проходит через Полтавскую и Днепропетровскую области и связывает Восток и Запад Украины.

Всего в ходе реализации программы «Большая стройка», инициированной президентом Владимиром Зеленским, в течение 2020 года в Украине будут построены и отремонтированы 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов, более 200 приемных отделений неотложной медицинской помощи, а также 6 500 км дорог международного, национального и местного значения.

Как сообщали СМИ, ранее Юрий Голик заявил, что «Большая стройка» началась вовремя благодаря своевременному планированию.