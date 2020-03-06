В киевском метро прогремел взрыв

Сегодня, 6 марта, в Киеве на станции метро «Вокзальная» произошло ЧП — неизвестные взорвали в вагоне метро петарду. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.

По словам очевидцев, никто не пострадал, но у людей началась паника. Как отмечается, поезд, в котором прогремел взрыв, отправили в депо.

На месте происшествия работали правоохранители.

В комментариях пользователи соцсети возмущены, что личности подрывников не установлены. Они сомневаются в адекватной работе полиции подземки.

Ранее «Фраза» сообщала, что 8 июня 2017 года произошло задымление на станции метро «Житомирская» в Киеве.

Вечером 11 сентября 2017 года в тоннеле между станциями Киевского метрополитена «Контрактовая площадь» и «Тараса Шевченко» возникло задымление. ЧП вызвало панику среди пассажиров.

27 апреля 2018 года в киевском метро случилось ЧП: на станции «Политехнический институт» наблюдалось задымление, ощущался сильный запах гари, в результате чего сработала пожарная сигнализация.