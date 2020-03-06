Австралийцы предрекли «миллионные жертвы» от коронавируса COVID-19

Исследователи из Австралийского национального университета дали страшный прогноз по коронавирусу COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», ученые рассказали, что произойдет в мире при «негативном сценарии» развития событий, а также оценили влияние заразы на глобальную экономику.

Экспертов цитирует издание Business Insider.

Так, при наихудшем сценарии, «рассматривается глобальное воздействие на мировую экономику, когда умеренная пандемия происходит каждый год в течение неопределенного периода времени».

Ученые, говорится в публикации, «оценивают потерю мирового ВВП в размере 2,4 триллиона долларов».

При этом возможное число жертв заразы оценивается в пятнадцать миллионов человек.

Отмечается, что исследователи смоделировали такой сценарий на примере пандемии гриппа в Гонконге, от вспышки которой в 1968-1969 годах погибли около миллиона людей.

Как писала «Фраза», коронавирус убил тридцать китайцев всего за сутки.

Ранее французский депутат, попавший на сайт «Миротворец», заболел коронавирусом.