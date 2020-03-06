Молодые украинские шахматисты погибли из-за веселящего газа в Москве. Сайт «Миротворец» заявил о «ликвидации»

В Москве трагически погибли украинские шахматисты 27-летний Станислав Богданович и 18-летняя Александра Вернигора. Как выяснили журналисты «Фразы», молодые люди встречались.

По данным российских правоохранителей, причиной смерти стал веселящий газ.

Отмечается, что на головах трупов «были надеты пакеты», а рядом лежали шарики с закисью азота.

Смерть шахматистов подтвердили их родственники.

В социальной сети украинский шахматист Михаил Голубев сообщил: «Станислав Богданович и его девушка найдены мертвыми. Какое-то безумие, трудно поверить. Но трагические новости уже подтверждены по телефону близкими Станислава».

Также генеральный директор Международной шахматной федерации Эмиль Сутовский заявил: «Молодой украинский гроссмейстер Станислав Богданович погиб вместе со своей девушкой. Причина — веселящий газ. Богданович покинул нас совсем молодым. Мы не дружили, но я уважал его. Он был талантливым человеком, знал китайский язык, был популярным блогером. Пусть земля ему будет пухом».

Справка :

Александра Венигора была профессиональной шахматисткой, училась в МГУ.

Станислав Богданович являлся чемпион Одессы и Украины по быстрым шахматам. Несколько дней назад парень сыграл за Россию в интернет-матче против Украины, после чего он оказался в базе «Миротворца».

Интересно, что на сайте заявили, что парень был «ликвидирован в Москве» 5 марта.

Как писала «Фраза», украинские шахматисты утерли всему миру нос, став чемпионами среди мужчин и женщин.