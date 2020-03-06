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Французский депутат, попавший на сайт «Миротворец», заболел коронавирусом

Французский депутат, попавший на сайт «Миротворец», заболел коронавирусом

68-летний депутат французской Национальной ассамблеи Жан-Люк Рейцер заболел коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», врачи уже подтвердили факт заражения.

Об этом сообщил спикер парламента Франции Ришар Ферран.

Известно, что парламентария госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас он пребывает в отделении интенсивной терапии с проблемами дыхательных путей в городе Мюлуз.

При этом уже ясно, что политик приходил в парламент страны и общался с коллегами 25 февраля.

Коронавирус подозревают также у сотрудника парламентского буфета: он находится на домашнем карантине.

Примечательно, что Жан-Люк Рейцер находится в базе украинского сайта «Миротворец» за то, что «по приглашению России, без согласования с Украиной,  в составе делегации французских парламентариев приехал в аннексированный Крым».

Так освещали визит российские СМИ:

Всего коронавирусом во Франции заболели уже более четырехсот человек, а умерли семь людей.

Как писала «Фраза», из-за коронавируса в Украине будут закрывать школы и отменять массовые мероприятия.

Ранее коронавирус убил тридцать китайцев всего за сутки.

Тэги: здоровье, мир, политика, Франция, коронавирус

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